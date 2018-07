Wechsel in die Slowakei: Ausbilder Hyballa verlässt DFB

Frankfurt/Main (SID) - Peter Hyballa hat seinen Posten als Trainerausbilder beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach nur siebenwöchigem Intermezzo aufgegeben. Der frühere Coach von Alemannia Aachen übernimmt das Traineramt beim slowakischen Erstligisten Dunajska Streda. "Mir hat der Rasen gefehlt. Ich wollte wieder täglich mit einer Mannschaft arbeiten", sagte Hyballa (42) der Fußball Bild.

Peter Hyballa verlässt den DFB Richtung Slowakei © SID

Hyballa erhält in der Slowakei einen Zweijahresvertrag und folgt auf Marco Rossi. Der Italiener (53) wird neuer ungarischer Nationaltrainer.

Hyballa hatte sein Amt beim DFB, wo er als Referent in der Ausbildung der A-Lizenz und der DFB-Elite-Jugend-Lizenz tätig war, erst Ende Mai übernommen. "Der DFB will in den kommenden Jahren innovative Wege gehen", sagte er bei seiner Einstellung: "Ich möchte meine Erfahrungen gerne mit einbringen und ein Teil dieser Entwicklung und der neuen DFB-Akademie sein."