Wechsel perfekt: Meyer geht zu Crystal Palace

London (SID) - U21-Europameister Max Meyer wechselt zum englischen Premier-League-Klub Crystal Palace. Der 22-Jährige hat am Donnerstag in London einen Dreijahresvertrag unterschrieben, das gaben die Eagles auf ihrer Homepage bekannt und leisteten sich dabei einen bösen Ausrutscher. Zunächst veröffentlichte der Verein zum Transfer ein Foto von Nationalspieler Joshua Kimmich.

Max Meyers Wechsel zu Crystal Palace ist perfekt © SID

"Ich bin froh, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, ins Training einzusteigen", sagte Meyer, der im Streit von seinem Stammklub Schalke 04 geschieden und seit dem 1. Juli vereinslos war. Zuletzt hatte sich der hoch veranlagte Offensivspieler in einem Trainingscamp in Griechenland fit gehalten.

"Ich hoffe, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu können. Ich habe in der vergangenen Saison mit Schalke im Selhurst Park gespielt, die Atmosphäre war perfekt", so Meyer. Laut kicker soll Mayer jährlich rund fünf Millionen Euro verdienen. Schalke steht durch den Wechsel ins Ausland angeblich eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von rund einer halben Million Euro zu.

"Ich freue mich, dass Max einen neuen Verein gefunden hat", hatte S04-Sportvorstand Christian Heidel bereits am Dienstag im Schalker Trainingslager gesagt.