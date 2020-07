Wechsel zu OM? Balerdi darf BVB verlassen

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird sich möglicherweise vom argentinischen Innenverteidiger Leonardo Balerdi trennen. Der 21-Jährige war im Januar 2019 für 15,5 Millionen Euro Ablöse von Boca Juniors aus Buenos Aires verpflichtet worden.

Balerdi (r.) könnte den BVB schon bald verlassen © SID

"In der Abwehr sind wir relativ gut aufstellt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem kicker. Interessiert an dem Gaucho ist Olympique Marseille, möglicherweise kommt ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption für OM infrage. Die Planstelle Balerdis will die Borussia nicht neu besetzen.