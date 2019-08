Wechsel zur EM: Spitzenreiter Ackermann steigt bei Polen-Rundfahrt aus

Köln (SID) - Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) ist trotz seiner Gesamtführung bei der Polen-Rundfahrt vorzeitig vom Rad gestiegen. Wie sein Team Bora-hansgrohe am Donnerstag mitteilte, trat der 25-Jährige nicht mehr zur sechsten Etappe an, um sich auf das Straßenrennen der Europameisterschaften am Sonntag vorzubereiten.

Ackermann bleibt bei der Polen-Rundfahrt in Führung © SID

Auf dem Teilstück über 160 Kilometer von Zakopane nach Koscielisko mit sieben Bergwertungen der ersten Kategorie hätte der Sprinter ohnehin kaum eine Chance gehabt, das Gelbe Trikot zu verteidigen.

Bei den Europameisterschaften geht Ackermann als Kapitän des deutschen Nationalteams auf die 172,6 Kilometer lange Strecke rund um Alkmaar. Auf dem 11,5 Kilometer langen und durchweg flachen Rundkurs gehört der Pfälzer zu den Topfavoriten.