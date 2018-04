Wegen Champions League: DFB-Team nicht komplett in die WM-Vorbereitung

München (SID) - Joachim Löw hat zu Beginn der WM-Vorbereitung nicht alle Stars zur Verfügung. Dieses für den Bundestrainer nicht ganz ungewohnte Szenario ergibt sich durch das Duell zwischen Bayern München und Real Madrid im Halbfinale der Champions League. Damit stehen entweder die Nationalspieler des deutschen Rekordmeisters oder Toni Kroos im Finale am 26. Mai in Kiew.

Der FC Liverpool mit dem derzeit verletzten Emre Can könnte ebenfalls das Endspiel der Königsklasse erreichen. Drei Tage zuvor versammelt Löw sein vorläufiges WM-Aufgebot, das er am 15. Mai in Dortmund benennen wird, zum mehr als zweiwöchigen Trainingslager in Südtirol.

Vor der WM 2014 in Brasilien hatte Löw zu Beginn der Vorbereitung auf den damaligen Real-Profi Sami Khedira verzichten müssen, der mit den Königlichen im Champions-League-Finale gegen Atletico Madrid stand (4:1 n.V.). Außerdem reisten Kapitän Philipp Lahm und Manuel Neuer wegen Verletzungen aus dem DFB-Pokalfinale mit Bayern München gegen Borussia Dortmund (2:0 n.V.) später an.