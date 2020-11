Wegen Corona: DHB-Frauen ohne Bundestrainer Groener zur Handball-EM

Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Handball-Frauen werden am Dienstag ohne Bundestrainer Henk Groener zur Handball-EM nach Dänemark reisen. Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus ist auch fraglich, ob der Niederländer beim Turnier-Auftakt am Donnerstag gegen Rumänien auf der Bank sitzen kann. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) auf einer virtuellen Pressekonferenz am Montag mit.

Henk Groener gibt Aufgebot für Niederlande-Tests bekannt © SID

"Henk Groener wird am Dienstag nicht mit an Bord gehen. Wir haben noch die Hoffnung, dass er vielleicht sogar beim Auftakt dabei sein kann", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Es sei allerdings "noch nicht abzusehen", ob und wann Groener zum Team stoßen kann. Bis dies der Fall ist, werden Co-Trainer Alexander Koke und Andre Fuhr die Mannschaft betreuen.

Groener befindet sich weiterhin in häuslicher Quarantäne, er hat wegen positiver Coronatests die gesamte zehntägige Turniervorbereitung des deutschen Teams in Frankfurt/Main verpasst. "Henk fühlt sich gesund. Er ist sehr motiviert. Es brennt ihm unter den Nägeln, zum Team zu kommen", sagte Kromer: "Momentan liegt aber noch ein CT-Wert vor, der ihm nicht ermöglicht, die Isolation zu verlassen."

Die DHB-Auswahl startet am Donnerstag in Kolding gegen Rumänien (18.00 Uhr) in das EM-Turnier. Weitere Gegner in Vorrundengruppe D sind Norwegen (5. Dezember/18.15 Uhr) und Polen (7. Dezember/18.15 Uhr).