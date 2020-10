Wegen Corona: Internationales Turnfest 2021 abgesagt

Köln (SID) - Das Internationale Turnfest wird 2021 nicht stattfinden. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, wurde das in Leipzig (12. bis 16. Mai) geplante Event wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Entscheidung fiel in Abstimmung des DTB mit der Stadt Leipzig, dem Freistaat Sachsen und dem Bundesinnenministerium. Damit fällt das Turnfest in seiner 160 Jahre langen Geschichte nach 1866, 1878, 1918 und 1943 erst zum fünften Mal aus.

"In der jetzigen Situation und absehbar für 2021 wäre es unverantwortlich, ein Turnfest mit so vielen Gästen aus allen Regionen durchzuführen", sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Zum Zeitpunkt der Absage hatte es bereits rund 19.000 Anmeldungen gegeben, teilte DTB-Präsident Alfons Hölzl mit. Anstelle des Turnfests, das eigentlich alle vier Jahre steigt, soll im selben Zeitraum die kleinere Multisport-Veranstaltung "Turnen21" mit neun Deutschen Meisterschaften sowie einem Akademie-Programm für Fitness- und Gesundheitssport durchgeführt werden.