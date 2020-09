Wegen Corona: Stuttgarter Volleyballerinnen in der Champions League kampflos weiter

Stuttgart (SID) - Das Qualifikationsspiel der Volleyballerinnen des Bundesligisten MTV Stuttgart in der Champions League ist aufgrund eines Coronafalls abgesagt worden. Wie der Verein mitteilte, wurde eine Person im Team des Gegners Minchanka Minsk positiv auf das Virus getestet. Die Mannschaft aus Belarus darf deshalb nicht nach Polen einreisen, wo die Partie am Mittwoch hätte stattfinden sollen. Das Spiel wird für den MTV gewertet, der nun in der zweiten Runde der Qualifikation steht.