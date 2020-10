Wegen Corona: Verhandlungstermin im Dopingprozess "Aderlass" abgesetzt

München (SID) - Im Strafverfahren gegen Dopingarzt Mark S. vor dem Landgericht München II ist der Verhandlungstermin am Freitag (2.Oktober) abgesetzt worden. Ein Prozessbeteiligter sei an Corona erkrankt, teilte das Gericht mit. Man wolle eine "Gefährdung weiterer Verfahrensbeteiligter ausschließen". Das Gericht befindet sich in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Nach derzeitiger Planung wird das Verfahren "Aderlass" am 7. Oktober fortgesetzt.