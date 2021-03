Wegen Coronafällen beim SSV Jahn: Pokalspiel Regensburg-Bremen vor Absage

Bremen (SID) - Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen am Dienstag (18.30 Uhr/Sky und Sport1) steht wegen Coronafällen bei den Oberpfälzern vor der Absage. Dies gab der SV Werder bekannt. Eine finale Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht allerdings noch aus.

Das Pokalspiel in Regensburg steht auf der Kippe © SID

Jahn-Cheftrainer Mersad Selimbegovic war am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn (1:0) konnte entsprechend des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Wochenende noch durchgeführt werden, bei der Testreihe am Sonntag wurden allerdings laut Werder weitere Akteure der Regensburger positiv getestet.