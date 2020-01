Wegen Coronavirus: Olympia-Qualifikationsturnier verlegt

Peking (SID) - Das Coronavirus in China hat jetzt auch auf den Sport seine Auswirkungen. Ein Teil des Olympia-Qualifikationsturniers im Frauenfußball wird von Wuhan, wo das Virus ausgebrochen war, nach Nanjing verlegt. Das teilte der asiatische Verband AFC am Mittwoch mit. In Wuhan sollte ursprünglich die Gruppe B des Turniers (3. bis 9. Februar) mit dem Gastgeber, Taiwan, Thailand und Australien ausgetragen werden.

Deutsche Top-Athleten bekommen bessere Werbemöglichkeiten © SID

Zudem steht auch das Qualifikationsturnier der Boxer, das im kommenden Monat ebenfalls in Wuhan stattfinden soll, vor der Verlegung. Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Eine Bestätigung dazu steht aber noch aus.