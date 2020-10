Wegen Coronfall: England sagt Frauen-Länderspiel gegen DFB-Team ab

Köln (SID) - Der englische Fußball-Verband hat aufgrund eines Coronafalls im Funktionsteam das Spiel gegen die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag in Wiesbaden abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mit.

Das Spiel zwischen Deutschland und England fällt aus © SID

"Wir bedauern sehr, dass unser Spiel gegen England nicht stattfinden kann. Wir sind gut vorbereitet und hatten uns sehr auf diesen Vergleich gefreut. Aber wir müssen diese Entscheidung des englischen Verbandes akzeptieren", sagte DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg.