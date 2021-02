Wegen Europapokal-Reisen: Fan-Vertreterin wirft Profifußball Ignoranz vor

Köln (SID) - Vorstandsmitglied Helen Breit vom Fan-Bündnis "Unsere Kurve" hat die Europapokal-Reisen im Profifußball inmitten der Corona-Pandemie harsch kritisiert. "Ich erlebe das wie eine Ignoranz gegenüber allem, was sonst in der Welt passiert", sagte die Vorsitzende der Organisation im Interview mit dem BR: "Man hat das Gefühl, der Profifußball lebt da in einer anderen Welt."

Der Europapokal steht in der Kritik © SID

Aus Breits Sicht gehe es dabei nicht um das Anliegen von Fußballklubs, mit Spielen ihre Existenz zu sichern. "Da geht es um Unsummen", sagte die Fan-Vertreterin: "Viele Fans haben gedacht, das ist jetzt mal die Chance, dass der Fußball wieder Bodenhaftung gewinnt. Aber stattdessen hebt er weiter ab und fliegt in der Weltgeschichte herum."