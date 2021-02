Wegen Grenzschließung: Langlauf-Weltcup in Tschechien wird verschoben

Köln (SID) - Die für das kommende Wochenende geplante WM-Generalprobe der Skilangläufer im tschechischen Nove Mesto fällt aus. Der Weltverband FIS gab als Grund für die Weltcup-Absage die von der deutschen Regierung beschlossenen Grenzschließungen nach Tschechien, Tirol und zur Slowakei an.

Das Rennen im tschechischen Nove Mesto wird verlegt © SID

Der Weltcup soll nun zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Saison nachgeholt werden. In Frage käme etwa das Wochenende 13./14. März. An diesen Tagen war eigentlich Oslo als Gastgeber vorgesehen, allerdings fallen auch alle für Norwegen geplanten Weltcups aus.