Wegen Quarantäne: Wolff reist doch nicht zum DHB-Testspiel an

Magdeburg (SID) - Nationaltorhüter Andreas Wolff wird nicht wie geplant bei der Premiere von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason auflaufen. Der 29 Jahre alte Profi des polnischen Meisters KS Vive Kielce sagte Gislason für das Testspiel am Freitag (18.00 Uhr) in Magdeburg gegen die Niederlande ab, weil er sich bei einer Rückreise nach Polen in eine 14-tägige Quarantäne begeben müsste. Die Partie in Magdeburg findet wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt.

Torhüter Andreas Wolff wird nicht zum DHB-Team reisen © SID

Wolff hätte ursprünglich am Donnerstag zum Team reisen sollen. Seinen Platz neben Johannes Bitter (Stuttgart) nimmt nun der Berliner Silvio Heinevetter ein, der sich im Lehrgang in Aschersleben mit guten Trainingsleistungen empfohlen hatte. "Er hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen", lobte Gislason: "Er ist hochmotiviert wie in jungen Jahren."

Am Donnerstag hatte Gislason bereits den Ausfall von Rückraumspieler Philipp Weber (Leipzig) wegen muskulärer Probleme bekannt gegeben. Der nachnominierte Youngster Juri Knorr (Minden) darf dadurch auf deutlich mehr Spielzeit hoffen.