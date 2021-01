Wegen Trump: NFL-Coach Belichick verzichtet auf US-Freiheitsmedaille

New York (SID) - Football-Coach Bill Belichick wird auf die Auszeichnung mit der Freiheitsmedaille durch den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump verzichten. Die bestätigte der 68-Jährige, der mit den New England Patriots sechsmal den Super Bowl gewonnen hat, in einem am Montag veröffentlichten Statement. Medienberichten zufolge wollte Trump Belichick die "Presidential Medal of Freedom" am Donnerstag überreichen.

Belichick verzichtet auf die hohe Auszeichnung © SID

Der NFL-Trainer aber schrieb, dass er wegen der "tragischen Ereignisse der vergangenen Woche" auf die Ehrung verzichte. Belichick bezog sich dabei auf den Sturm des Kapitols durch Trumps Anhänger, die der US-Präsident mit seinem Verhalten angestachelt hatte.

Belichick, der Trump im Wahlkampf 2016 noch unterstützt hatte, betonte weiter, dass für ihn als US-Bürger die "nationalen Werte wie Freiheit und Demokratie" höchste Bedeutung hätten. Zuvor hatten einige Politiker Belichick öffentlich aufgefordert, auf die Ehrung zu verzichten.