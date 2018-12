Wegen der Tochter: "Mehr Ernsthaftigkeit" im Spiel von Sane

Köln (SID) - Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff sieht bei Leroy Sane in der Geburt von dessen Tochter einen wichtigen Grund für die starken Leistungen des Offensivspielers vom englischen Meister Manchester City. "Die Geburt hat ihm sicherlich noch einmal einen Schub gegeben, er hat jetzt einfach auch mehr Ernsthaftigkeit in seinem Spiel", sagte Bierhoff der Bild-Zeitung.

Nach Geburt der Tochter erwachsener: Leroy Sane © SID

Nach seiner Nicht-Nominierung für die WM in Russland präsentiert sich der 22-jährige Sane in der Fußball-Nationalmannschaft und im Verein in glänzender Verfassung. "Es freut mich riesig für ihn", sagte Bierhoff.