Wegen rassistischen Beleidigungen: Lebenslanges Stadionverbot für Roma-Fan

Rom (SID) - Im Kampf gegen Rassismus im italienischen Fußball hat die Polizei ein lebenslanges Stadionverbot gegen einen Fan von AS Rom verhängt, der den Brasilianer Juan Jesus beleidigt hatte. Dies teilte der Klub am Freitag mit.

Wurde auf Twitter rassistisch beleidigt: Juan Jesus © SID

Der Abwehrspieler hatte in den Sozialen Netzwerken die Botschaften mit rassistischem Inhalt veröffentlicht, die er von dem Fan erhalten hatte. Der Spieler hatte auf Twitter einen Appell an seinen Klub gerichtet: "Ihr wisst, was mit einem derartigen Fan zu machen ist. Ich bin stolz, so zu sein, wie ich bin."

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte sich am Sonntag besorgt über die jüngsten rassistischen Vorfälle im italienischen Profi-Fußball geäußert. Die Situation sei "sehr ernst" und müsse so lange bekämpft werden, bis rassistische Gesänge aufhörten, sagte Infantino.

Die Erstliga-Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem AC Florenz war am Sonntag wegen rassistischer Gesänge während der ersten Halbzeit kurzzeitig unterbrochen worden, im Visier stand der brasilianische Florenz-Profi Dalbert Henrique. Auch der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku von Inter Mailand war zuletzt Ziel solcher Attacken.