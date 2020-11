Wegen rassistischer Wortwahl: Cavani droht Sperre

London (SID) - Uruguays Fußball-Nationalspieler Edinson Cavani vom englischen Rekordmeister Manchester United droht als Folge seiner rassistischen Wortwahl in einem Instagram-Post eine Sperre. Der englische Verband FA hat Ermittlungen eingeleitet, weil der 33 Jahre alte Cavani auf Gratulationen zu seinen beiden Treffern beim United-Sieg in der Premier League am Sonntag beim FC Southampton (3:2) mit "gracias negrito" geantwortet hatte.

Die FA-Regularien sehen für solche Fälle eine Sperre von mindestens drei Spielen vor. United verteidigte Cavani, weil das Wort "negrito" ("schwarz") in freundschaftlichem Kontext gefallen sei und in Südamerika eine andere Bedeutung als in Großbritannien habe. Dennoch hat der Klub seinen Angreifer darüber aufgeklärt, dass der Begriff auf der Insel als abfällige Bezeichnung angesehen wird. Cavani löschte daraufhin den Eintrag.

Zuletzt hatte die FA in ähnlichen Fällen bereits Sperren ausgesprochen. So wurden unter anderem Bernardo Silva (Manchester City) und Dele Alli (Tottenham Hotspur) bestraft.