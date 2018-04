Wehens Andrich für drei Spiele gesperrt

Wiesbaden (SID) - Robert Andrich vom Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ist nach seiner Roten Karte im Auswärtsspiel gegen Preußen Müster (0:1) für drei Spiele gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ahndete am Dienstag eine "Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung".

Robert Andrich muss die nächsten drei Spiele aussetzen © SID

Für Mittelfeldspieler Andrich (23) war es der zweite Platzverweis innerhalb von fünf Wochen.