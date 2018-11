Wehrlein verpasst Formel-E-Auftakt

Köln (SID) - Der ehemalige Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf) verpasst nach seinem Wechsel in die Formel E das erste Saisonrennen der Elektroserie am 15. Dezember in Riad/Saudi-Arabien. Dies wurde auf der Formel-E-Website (www.e-formel.de) ohne Nennung von Gründen bekannt gegeben. Wehrleins indisches Team Mahindra Racing nominierte den Schweden Felix Rosenqvist als Ersatz.

Pascal Wehrlein war sechs Jahre bei Mercedes © SID

Wehrlein hatte Mitte Oktober bei Mahindra unterschrieben und Nick Heidfeld (Mönchengladbach) abgelöst. Der 24-Jährige, 2015 jüngster Champion in der DTM, und sein langjähriger Arbeitgeber Mercedes hatten sich im September getrennt. Er war sechs Jahre Vertragsfahrer für die Marke mit dem Stern.