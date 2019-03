Weigl: FC Bayern wieder "in einem guten Flow"

Dortmund (SID) - Mittelfeldspieler Julian Weigl von Borussia Dortmund sieht den Titel-Rivalen Bayern München in der Fußball-Bundesliga im Angriffsmodus. "Natürlich bekommen wir mit, dass sie in einen guten Flow gekommen sind und ihre Spiele wieder klarer gewinnen", sagte der 23-Jährige am Dienstag. "Dass sie wieder den Fußball zeigen, den man vom FC Bayern kennt."

Wird den Trainingsstart verpassen: Julian Weigl © SID

Der punktgleiche Verfolger BVB sei jedoch gut beraten, auf sich selbst zu schauen. "Auf jeden Fall müssen wir nachlegen", forderte Weigl vor dem Ligaspiel bei Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der Arbeitssieg gegen den VfB Stuttgart (3:1) "gibt uns allen einen Schub, zu sehen, dass wir es manchmal auch erzwingen können. Das gibt Zuversicht."

Das große Spiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) will Weigl sich neutral ansehen. "Es ist ein Spiel zweier Top-Mannschaften. Ich wünsche mir, unterhalten zu werden", sagte er.