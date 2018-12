Weinzierl vor Duell mit Ex-Klub Schalke: "Nochmal alles raushauen"

Stuttgart (SID) - VfB Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl will zum Abschluss der Hinrunde noch einmal alle Kräfte bei seinen Spielern mobilisieren. Vor dem richtungweisenden Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 sagte der 43-Jährige auf der Pressekonferenz des VfB: "Wir haben die Chance, an Schalke vorbeizuziehen. Unser Ziel ist es, noch einmal alles rauszuhauen. Wir brauchen 100 Prozent."

Markus Weinzierl und der VfB stehen auf Tabellenplatz 16 © SID

Die Schwaben (14 Punkte) können mit einem Sieg an den formschwachen Königsblauen (15) vorbeiziehen. Schalke droht sogar der Absturz auf den Relegationsplatz, sollte gleichzeitig Fortuna Düsseldorf (15) bei Hannover 96 zumindest einen Punkt holen. Weinzierl: "Es ist der 17. Spieltag, aber klar, wir wollen die Hinrunde mit einem Sieg beenden und mit dem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen."

An der Verletztenfront konnte Weinzierl zumindest Entwarnung geben. "Andreas Beck ist fit, wird spielen", sagte der Coach. Unklar ist noch, ob Dennis Aogo nach seinen muskulären Problemen wieder einsatzbereit sein wird. "Bei ihm warten wir das Abschlusstraining ab und entscheiden dann, ob er dabei ist", so Weinzierl vor dem Spiel vor erwartet 55.000 Zuschauern.