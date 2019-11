Weise mit Hockey-Männern vor der Olympia-Qualifikation, Zittersieg für die Frauen

Mönchengladbach (SID) - Interims-Bundestrainer Markus Weise hat seine Mission Olympia-Qualifikation mit den deutschen Hockey-Männern so gut wie erfüllt, die Frauen müssen dagegen noch ein wenig um das Tokio-Ticket bangen. Im ersten von zwei Play-off-Spielen feierte das Team von Rückkehrer Weise ein souveränes 5:0 (3:0) gegen Außenseiter Österreich. Überlegen waren auch die Frauen, die gegen Italien nach fahrlässiger Chancenverwertung aber nur zu einem 2:0 (0:0) kamen. Die Rückspiele stehen am Sonntag (14.00 Uhr/DAZN und sportschau.de) an.

Windfeder bringt die deutsche Mannschaft in Führung © SID

"In den ersten fünf Minuten haben wir nicht gut gespielt, aber danach haben wir unseren Matchplan sehr gut umgesetzt. Wir sind aber noch nicht durch, wir bleiben cool und konzentrieren uns auf morgen", sagte Torschütze Christopher Rühr.

In Mönchengladbach drängten die Männer den Weltranglisten-20. Österreich permanent in die Defensive und münzten ihr dynamisches Offensivspiel früh in Tore um. Lukas Windfeder (10.) mit einer verwandelten Ecke, Constantin Staib (21.) und Rühr (27.) mit einem bemerkenswerten Sololauf sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Florian Fuchs (42.) und Timur Oruz (49.) bauten den beruhigenden Vorsprung noch aus.

Diesen hatten sich auch die Frauen gewünscht, doch es dauerte bis zur 38. Minute, ehe Hannah Gablac nach etlichen vergebenen DHB-Chancen im Gewühl zur Führung traf. Neun Sekunden vor Schluss verwandelte Nike Lorenz die elfte Strafecke des DHB-Teams zum Endstand.

"Wir müssen konzentriert bleiben, denn es ist erst Halbzeit. Ich habe aber großes Vertrauen in mein Team", sagte Frauen-Bundestrainer Xavier Reckinger nach dem unerwartet zähen ersten Duell mit den defensivstarken Italienerinnen.

Den Männern steht Weise nur für die beiden Qualifier gegen Österreich zur Verfügung. Der 56-Jährige, der 2004 mit den Frauen sowie 2008 und 2012 mit den Männern Olympiagold gewann, hatte das Amt Mitte September vom glücklosen Stefan Kermas übernommen. Mit wem der DHB ins Olympia-Turnier geht, steht noch nicht fest.