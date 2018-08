Weißrussin Masuronak gewinnt EM-Marathon - Amrhein Elfte

Berlin (SID) - Die weißrussische Marathonläuferin Olga Masuronak hat sich zum Auftakt des letzten EM-Tages in Berlin die Goldmedaille gesichert. Die Olympiafünfte von Rio setzte sich am Sonntagmorgen bei besten Bedingungen nach 42,195 km auf einem Rundkurs in der Innenstadt in 2:26:22 Stunden vor der Französin Clemence Calvin (2:26:28) und der Tschechin Eva Vrabcova-Nyvltova (2:26:31) durch.

Gold für Weißrussland: Masuronak gewinnt EM-Marathon © SID

Als beste deutsche Läuferin kam zwölf Jahre nach dem EM-Gold von Ulrike Maisch in Göteborg die Mannheimerin Fabienne Amrhein in 2:33:44 Stunden auf einen guten elften Platz. Katharina Heinig (Frankfurt) belegte Platz 16 (2:35:00).