Weißrussin Sabalenka gewinnt WTA-Turnier in Shenzhen

Shenzhen (SID) - Die aufstrebende Weißrussin Aryna Sabalenka hat nach einer wetterbedingten Doppelschicht im chinesischen Shenzhen ihr drittes WTA-Turnier gewonnen. Die topgesetzte 20-Jährige setzte sich im Endspiel bei der mit 750.000 Dollar dotierten Veranstaltung mit 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 gegen die US-Amerikanerin Alison Riske durch.

Aryna Sabalenka gewinnt ihr drittes WTA-Turnier © SID

Weil anhaltender Regen an der chinesischen Küste in den vergangenen Tagen für Verzögerungen gesorgt hatte, musste Sabalenka wenige Stunden zuvor im Halbfinale noch Lokalmatadorin Wang Yafan mit 6:2, 6:1 aus den Weg räumen. 2018 hatte die Weltranglisten-13. bereits bei den Turnieren in New Haven und Wuhan triumphiert.