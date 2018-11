Weißrussland steigt in Gruppe C auf

Serravalle (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft von Weißrussland hat beim Gruppenfinale den Aufstieg in die C-Klasse der Nations League perfekt gemacht. Das Team um den früheren Bundesligaprofi Alexander Hleb gewann in Serravalle gegen San Marino 2:0 (1:0) und machte damit den Gruppensieg perfekt. Zweiter in dieser Gruppe wurde Luxemburg durch ein 1:1 (0:0) in Moldau.