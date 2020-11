Weitere Coronafälle: Ukraine gegen Schweiz ein Fall für die Disziplinarkommission

Luzern (SID) - Das Nations-League-Gruppenfinale zwischen der Schweiz und der Ukraine am Dienstagabend (20.45 Uhr) in Luzern ist abgesagt und wird auch nicht nachgeholt. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit. Weder am Dienstag noch am Mittwoch sei es der Ukraine demnach möglich, eine spielfähige Mannschaft aufzustellen. Die UEFA-Disziplinarkommission wird über die Wertung des Duells entscheiden.

Corona: Vier weitere Spieler der Ukraine sind positiv © SID

Der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall hatte die komplette ukrainische Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko wegen weiterer positiver Coronafälle unter Quarantäne gestellt. Für die Ukraine und die Schweiz, Tabellenletzter in der Gruppe mit Deutschland, geht es um den Klassenerhalt in der Liga A.

Das Spiel stand bereits auf der Kippe, nachdem am Montag drei Spieler der Ukraine positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Daraufhin wurde eine weitere Testreihe angesetzt, die vier weitere positive Ergebnisse liefert.

Laut UEFA-Regularien werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen.