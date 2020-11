Weitere Coronafälle bei Hoffenheim - Skov und Dabbur positiv getestet

Zuzenhausen (SID) - Beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim sind zwei weitere Coronafälle aufgetreten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, seien der dänische Nationalspieler Robert Skov (24) und der israelische Stürmer Munas Dabbur (28) bei ihren Auswahlmannschaften positiv getestet worden.

Robert Skov positiv getestet © SID

Bei beiden Profis war der Test bei den Kraichgauern am vergangenen Freitag noch negativ ausgefallen. Abwehrspieler Skov habe sich in häusliche Isolation begeben. Laut Vereinsangaben sei er symptomfrei, es gehe ihm gut. Auch Dabbur habe sich in Quarantäne begeben.

Zudem wurde ein Mitglied des Stabes der dänischen Nationalmannschaft positiv getestet. Mehrere Spieler und Trainer seien daraufhin isoliert worden, teilte der Verband mit, ohne Namen zu nennen. Am Dienstag sollen weitere Spieler nachnominiert werden.

Vor der Bundesliga-Partie beim VfL Wolfsburg (1:2) am Sonntag war bei Angreifer Jacob Bruun Larsen und einem Mitglied des Betreuerstabes eine Infektion nachgewiesen worden. Beide befinden sich ebenfalls ohne Symptome in häuslicher Isolation.

Mitte Oktober waren die TSG-Profis Andrej Kramaric und Kasim Adams im Anschluss an Länderspiel-Reisen positiv auf Corona getestet worden. Beide sind nach erfolgter Quarantäne in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen.