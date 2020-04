Weitere Diamond-League-Meetings verschoben - Oslo hält an Termin fest

Köln (SID) - Die Coronakrise sorgt für weitere Verschiebungen in der Diamond League der Leichtathleten. Die Meetings in Eugene (7. Juni) und Paris (13. Juni) finden nicht wie geplant statt und sollen an späteren Terminen nachgeholt werden. Die Saison könnte nun am 11. Juni in Oslo beginnen. Die Organisatoren der dortigen Bislett Games veröffentlichten am Donnerstag Pläne, ihr Meeting am geplanten Termin unter den norwegischen Corona-Bestimmungen austragen zu wollen.

Die Saison könnte nun am 11. Juni in Oslo beginnen © SID

Dabei soll ohne Fans auf den Rängen unter anderem der schwedische Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis zu einem Fernduell mit London-Olympiasieger Renaud Lavillenie antreten - der Franzose wird dabei auf seiner Anlage im heimischen Garten über die Latte fliegen.

Die ersten sechs Meetings der Wettkampfserie, die am 17. April in Doha hätte beginnen sollen, waren bereits verschoben worden, nur für Shanghai (13. August) wurde ein neuer Termin festgelegt. Das Finale der insgesamt 15 Veranstaltungen umfassenden Serie ist noch für den 11. September in Zürich vorgesehen.