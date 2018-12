Weiteres Skirennen in Saalbach-Hinterglemm

Saalbach-Hinterglemm (SID) - Der am vergangenen Sonntag im französischen Val d'Isere ausgefallene Weltcup-Slalom der Männer soll bereits in der kommenden Woche im österreichischen Saalbach-Hinterglemm nachgeholt werden. Geplant ist ein Start am Donnerstag, 20. Dezember (10.00/13.00 Uhr). Am Tag zuvor ist im WM-Ort von 1991 bereits der zu Saisonbeginn in Sölden ausgefallene Riesenslalom (10.00/13.00 Uhr) angesetzt.