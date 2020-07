Weiterhin kein Coronafall in der Formel 1

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Die Formel 1 war auch in der zurückliegenden Woche coronafreie Zone und geht nach derzeitigem Stand ohne positive Testergebnisse in das zweite Saisonrennen in Spielberg (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky). Wie die Motorsport-Königsklasse am Freitag mitteilte, wurden zwischen dem 3. und dem 9. Juli insgesamt 4566 Tests bei Fahrern, Teamangehörigen und weiterem Personal durchgeführt. COVID-19 wurde dabei wie schon in der Vorwoche nicht nachgewiesen.

Bislang gab es keinen Corona-Fall in der Formel 1 © SID

Die Zahl der Tests lag damit noch einmal um etwa 500 höher als vor dem ersten Saisonrennen, das ebenfalls in Österreich stattgefunden hatte.