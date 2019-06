Weitspringerin Mihambo knackt WM-Norm über 100 m

Mannheim (SID) - Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) überzeugt auch als Sprinterin. Die 25-Jährige kam am Sonntag bei der Junioren-Gala in Mannheim über 100 m in 11,21 Sekunden auf Rang zwei und schaffte damit die Norm (11,24) für die Leichtathletik-WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober).

Auch als Sprinterin erfolgreich: Malaika Mihambo © SID

Im zweiten Lauf siegte sie gar in 11,13 Sekunden, der Rückenwind war mit 2,4 Metern/Sekunde aber zu stark. Anfang Juni hatte Mihambo beim Diamond-League-Meeting in Rom im Weitsprung mit 7,07 Metern erstmals die Sieben-Meter-Marke übertroffen.