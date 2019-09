Weitsprung-Ass Mihambo peilt WM-Gold an

Doha (SID) - Weitsprung-Ass Malaika Mihambo (25) macht vor der am Freitag beginnenden Leichtathletik-WM in Doha/Katar aus ihren Titelambitionen keinen Hehl. "Ich finde es schön in der Favoritenrolle zu sein und habe auch den Ansporn dieser gerecht zu werden", sagte Mihambo dem SID. "In gewisser Weise" wäre alles andere als Gold für die Athletin von der LG Kurpfalz, die in diesem Jahr noch ungeschlagen ist, "natürlich schon" eine Enttäuschung.

Mihambo sprang in London 7,02 m weit © SID

Dass sie die größte Titelhoffnung des deutschen Teams in Katar verkörpert, ist für Mihambo dabei noch einmal "eine Extramotivation. Ich habe mir das ja erarbeitet und ich freue mich, dass ich das erreicht" habe, sagte die Europameisterin und fürchtet weder die viermalige Weltmeisterin Brittney Reese (USA) noch die starke Nigerianerin Ese Brume.

Mit ihren 7,16 m von den deutschen Meisterschaften in Berlin ist Mihambo die Nummer eins der Welt, die drei weitesten Sprünge des Jahres gehen auf ihr Konto. Sie könnte sich in Katar zur ersten deutschen Weitsprung-Weltmeisterin seit Heike Drechsler (1993) krönen.