Weitsprung-Europameisterin Mihambo auch beim ISTAF vorne

Berlin (SID) - Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat die letzte Bewährungsprobe vor den Weltmeisterschaften in Doha (27. September bis 6. Oktober) mit Bravour bestanden. Beim prestigeträchtigen ISTAF in Berlin gewann die 25-Jährige von der LG Kurpfalz am Sonntag mit starken 6,99 m. Bereits bei den deutschen Meisterschaften Anfang August hatte Mihambo mit der Weltjahresbestleistung von 7,16 m begeistert.