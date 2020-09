Weitsprung: Mihambo Zweite beim ISTAF

Berlin (SID) - Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat beim ISTAF in Berlin eine weitere Gala-Vorstellung verpasst. Die 26-Jährige von der LG Kurpfalz kam am Sonntag vor 3500 Zuschauern im Olympiastadion mit 6,77 m auf Rang zwei. Den Sieg sicherte sich die WM-Zweite Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine (6,87 m).

Malaika Mihambo springt beim ISTAF in Berlin auf Rang 2 © SID

Am vergangenen Dienstag hatte Mihambo in Dessau mit 7,03 m für eine neue Weltjahresbestleistung gesorgt. Es war der erste Freiluft-Sprung einer Athletin über sieben Meter in dieser Saison. In Berlin war Mihambo in diesem Jahr bereits im Februar in der Halle beim ISTAF Indoor mit 7,07 m siegreich gewesen.

Danach war 2020 für Mihambo jedoch ganz anders als erwartet verlaufen. Eigentlich wollte sie beim neunmaligen Olympiasieger Carl Lewis in der USA trainieren und dann selbst Gold bei den Sommerspielen in Tokio anpeilen. Nach der coronabedingten Verschiebung der Spiele auf 2021 verkürzte Mihambo ihren Anlauf von 20 auf 16 Schritte und bestimmte zuletzt dennoch die Konkurrenz.