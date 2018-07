Weitsprung-Olympiasiegerin Drechsler Kampfrichterin bei EM in Berlin

Berlin (SID) - Die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler wird bei der Heim-EM der Leichtathleten in Berlin (6. bis 12. August) als Kampfrichterin in die Grube zurückkehren. "Es ist schön, etwas an der Basis zu tun. Ich möchte dabeisein, ich möchte helfen, ich möchte auch etwas zurückgeben. Und ich will die Sportart fühlen", sagte die 53-Jährige im Interview mit dem General-Anzeiger Bonn.

Heike Drechsler gewann 2000 ihr zweites Olympia-Gold © SID

In Berlin sei sie als Kampfrichterin für alle horizontalen Sprüngen vorgesehen. Ihre Aufgabe dabei: "Eine vergleichsweise einfache: Den Sand glattziehen. Aber auch das ist körperlich anstrengend, wenn man es stundenlang macht", sagte Drechsler.