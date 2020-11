Weitsprung-Star Mihambo will in Tokio auch sprinten

Köln (SID) - Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo will bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Tokio auch im Sprint starten. "Ja, für nächstes Jahr ist das definitiv geplant", sagte die 26 Jahre alte Heidelbergerin dem Spiegel: "Ich habe gemerkt, dass ich sehr gern sprinte, aber hier muss man auch sehr viel für den Erfolg tun. Ich weiß, dass ich das nicht geschenkt bekommen werde und dass ich dafür hart arbeiten muss."

Malaika Mihambo will auch im Sprint starten © SID

Mihambo, im letzten "kompletten" Leichtathletik-Jahr 2019 mit 7,30 m weltweit die klare Nummer eins im Weitsprung, war damals mit 11,21 Sekunden die viertschnellste Deutsche über 100 m. Damit könnte sie bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) zumindest auf einen Staffelplatz hoffen.

"Man muss natürlich auch bedenken, dass ich im Weitsprung gerade national an der Spitze stehe und allein auf meinem Niveau bin. Im Sprint gibt es aber sehr viele gute Mädels. Und international ist die Weltspitze noch mal um Längen voraus", sagte Mihambo.

Vom Zeitplan her ist anders als bei der WM 2019 in Doha, als Mihambo den Weitsprung-Titel holte, in Tokio sogar ein Dreifachstart möglich: Die 100 m werden am 30. (Vorläufe) und 31. Juli (Halbfinale und Finale) ausgetragen, der Weitsprung findet am 1. (Qualifikation) und 3. August (Finale) statt. Die Staffel über 4x100 m ist für den 5. (Vorlauf) und 6. August angesetzt.

Unterdessen verteidigte Mihambo ihre nicht unumstrittene Entscheidung, künftig in den USA beim ebenso legendären wie kritisch beäugten Carl Lewis zu trainieren. "Klar, das war keine einfache Entscheidung. In anderen Sportarten ist es gängig, dass man auch im Ausland trainiert. In der deutschen Leichtathletik aber nicht. Doch bei unüblichen Entscheidungen muss man sich behaupten und zu sich selbst stehen", sagte Mihambo: "Und dieser Prozess, zu sich selbst zu stehen, ist eine Geschichte, die niemals wirklich aufhört."