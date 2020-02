Wellbrock beim Freiwasser-Weltcupstart Dritter - Sieg für Beck

Köln (SID) - Weltmeister Florian Wellbrock (Magdeburg) und die deutschen Freiwasser-Schwimmer sind beim Weltcup-Auftakt in Doha erfolgreich in die Olympia-Saison gestartet. Hinter dem WM-Dritten Rob Muffels (ebenfalls Magdeburg) belegte Wellbrock beim Sieg des Franzosen Marc-Antoine Olivier über die olympische 10-km-Distanz den dritten Rang, nachdem Leonie Beck (Würzburg) bei den Frauen durch ihren ersten Erfolg in einem internationalen Freiwasser-Wettbewerb die Grundlage für den kompletten Medaillensatz des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) geschaffen hatte.

Wellbrock erfüllt die Olympia-Norm © SID

Wellbrock musste sich in einem Fotofinish mit Muffels um Platz zwei nach 1:49:59,3 Stunden um eine Zehntelsekunde geschlagen geben. Olivier war rund 13 Sekunden vor dem deutschen Duo ins Ziel gekommen.

Beck, die bei der WM im Vorjahr über die halbe Strecke Bronze geholt hatte, gewann in 1:56:41,1 Stunden vor der viermaligen Gesamtweltcup-Siegerin Ana Marcela Cunha aus Brasilien und der niederländischen Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal. Ihre Vereinskollegin Lea Boy erreichte auf Rang neun ebenfalls ein gute Platzierung. Die Magdeburgerin Finnia Wunraum verpasste die Top 10 als Elfte nur knapp.