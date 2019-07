Wellbrock und Co. schwimmen um vier Olympia-Tickets

Yeosu (SID) - Die deutschen Freiwasserschwimmer um Florian Wellbrock kämpfen bei der WM in Südkorea um die Tickets für die Olympischen Spiele 2020. Maximal vier Startplätze in Tokio über zehn Kilometer sind möglich. Dafür müssten 1500-m-Europameister Wellbrock, der ehemalige Teamweltmeister Rob Muffels, die frühere WM-Dritte Finnia Wunram (alle Magdeburg) und die Vizeeuropameisterin Leonie Beck (Würzburg) in den Rennen am Sonntag (Frauen) und am Dienstag (Männer/jeweils 1.00 Uhr MESZ) unter die ersten Zehn kommen.

Florian Wellbrock und Co. kämpfen um Tickets für Olympia © SID

"Das wäre grandios. Das hat bisher noch keine Nation geschafft", sagte Teamchef Bernd Berkhahn dem SID. Kommt in einem Rennen nur ein deutscher Starter in die Top Ten, gibt es keine Chance auf ein zweites Olympia-Ticket. Scheitern beide, könnte auch eine schlechtere Platzierung reichen: Der beste Europäer aus einem Land, das keinen Schwimmer unter den ersten Zehn hat, erhält einen weiteren Startplatz für Tokio.

Die letzte Chance ist das Qualifikationsrennen im Februar in Japan. Dort werden noch einmal neun Olympia-Tickets vergeben - aber nur an die Nationen, die sich noch keinen Startplatz gesichert haben. In den olympischen Rennen in Tokio gehen im nächsten Jahr jeweils 25 Athleten bei Frauen und Männern über zehn Kilometer an den Start.