Wellbrock will beim Heim-Weltcup gute Form bestätigen

Berlin (SID) - Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock will beim Heim-Weltcup in Berlin seine gute Form bestätigen. "Die Halle an der Landsberger Allee ist das Mekka für uns", sagte der Magdeburger vor den Rennen am Wochenende im Europasportpark. Zuletzt hatte der 22-Jährige auf seiner Goldstrecke über 1500 m Freistil in Budapest überzeugt. "Eine Zeit unter 15 Minuten ist zu diesem Zeitpunkt prima", betonte Wellbrock: "Aber jetzt geht die richtige Olympiavorbereitung erst los mit drei harten Trainingslagern."

Mit deutlichem Sieg zum zweiten Titel: Florian Wellbrock © SID

Bei den Weltmeisterschaften in Gwangju/Südkorea im Juli hatte der neue deutsche Hoffnungsträger als erster Schwimmer WM-Titel im Becken und im Freiwasser - über zehn Kilometer - gewonnen. Bei der anschließenden DM in Berlin hatte Wellbrock mit dem Titel-Triple über 400, 800 und 1500 m Freistil der nationalen Konkurrenz keine Chance gelassen. "Ich wollte hier nicht abbaden, das wäre unsportlich gewesen", sagte der neue Schwimmstar: "Der Hype ist schon krass." Auch beim Weltcup in Berlin ist Wellbrock - zusammen mit seiner Freundin Sarah Köhler - das Zugpferd.