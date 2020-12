Wellinger nicht bei Skiflug-WM am Start

Köln (SID) - Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) wird nach zuletzt durchwachsenen Auftritten bei seinem Weltcup-Comeback nicht an der Skiflug-WM in Planica am kommenden Wochenende teilnehmen. Das verkündete der 25-Jährige am Montag bei Facebook. "Manchmal ist es nicht einfach, Skispringen zu beschreiben", schrieb Wellinger und wünschte seinen Teamkollegen alles Gute für das erste Großereignis der Saison.

Wellinger war nach anderthalb Jahren Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses zu Saisonbeginn in den Weltcup zurückgekehrt. In den bislang fünf Einzelspringen hatte Wellinger aber kein einziges Mal Weltcup-Punkte gesammelt. Das finale Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die WM im "Tal der Schanzen" in Slowenien steht noch nicht fest.