Weltcup-Abfahrt der Frauen abgesagt

Sotschi (SID) - Die Weltcup-Abfahrt der Frauen auf den Olympiastrecken von 2014 bei Sotschi ist am Samstagmorgen wegen der widrigen Witterungsbedingungen abgesagt worden. Aufgrund starker Schneefälle waren in den vergangenen Tagen bereits die drei Trainingsläufe ausgefallen. Für Sonntag war in Rosa Chutor östlich von Sotschi noch ein Super-G vorgesehen.