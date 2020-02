Weltcup-Abfahrt von Sotschi nach Crans Montana verlegt

Köln (SID) - Die am vergangenen Wochenende wegen der widrigen Witterungsbedingungen in Sotschi abgesagte Weltcup-Abfahrt der Frauen findet am 21. Februar in Crans Montana statt. Das gab der Skiweltverband FIS am Mittwoch bekannt. Am 22. Februar folgt eine weitere planmäßig in Crans Montana angesetzte Abfahrt, am 23. Februar beschließt die Kombination das Wochenende.