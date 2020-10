Weltcup-Auftakt: DSV nur mit kleinem Aufgebot

München (SID) - Nach zahlreichen Rücktritten wie jenem von Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg hat der Deutsche Skiverband (DSV) für den Weltcup-Auftakt der alpinen Ski-Rennläufer ein kleines und zum Teil unerfahrenes Team nominiert. Bei den Frauen gehen im Riesenslalom am Samstag im österreichischen Sölden Lena Dürr (Germering), Andrea Filser (Wildsteig), Jessica Hilzinger (Oberstdorf) und Lisa Loipetssperger (München) an den Start. Am Sonntag bestreiten Stefan Luitz (Bolsterlang), Alexander Schmid (Fischen) und Fabian Gratz (Altenau) den Riesenslalom der Männer.

Lena Dürr gehört zum DSV-Aufgebot beim Weltcup-Auftakt © SID

"Unseren jungen Sportlern bietet sich nun die Chance, in die Fußstapfen ihrer Vorgänger zu treten. Das Potenzial in den Mannschaften ist vorhanden", betonte Alpinchef Wolfgang Maier. Neben Rebensburg hatten unter anderem die Weltcup-Routiniers Fritz Dopfer, Dominik Stehle und Veronique Hronek im Sommer ihre Karrieren beendet. Einige potenzielle Starterinnen fallen derzeit außerdem wegen Verletzungen oder deren Nachwirkungen aus.

Beim Weltcup-Auftakt auf dem Rettenbachgletscher sind wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Darüber hinaus wurden die beiden Rennen um eine Woche vorverlegt, um damit den Ski-Touristen aus dem Weg zu gehen.