Weltcup-Auftakt: Start von Boarderin Hofmeister ungewiss

Carezza (SID) - Der Start der Olympiadritten Ramona Hofmeister beim Weltcup-Auftakt der Snowboarderinnen am Donnerstag (12.30 Uhr) im italienischen Carezza ist weiter ungewiss. Die 22-Jährige aus Bischofswiesen ist nach einer Hand-OP im April und einem Bandscheibenvorfall im September aber mit der Mannschaft nach Südtirol gereist.

Start von Ramona Hofmeister in Italien noch offen © SID

"Von welcher Position aus ich die Rennen dann erlebe, werde ich aber noch mit den Trainern besprechen", sagt Hofmeister, die erst einen Schneetag ohne Tore in den Beinen hat. Zuletzt habe der Rücken aber gehalten, betonte sie, "ich hatte schon lange keinen schlechten Tag mehr." In der Reha konnte sie daher "voll durchziehen. Jetzt passt es auch vom Kopf her."

Das Aufgebot der traditionell starken deutschen Raceboarderinnen bei den Parallel-Riesenslaloms am Karersee und zwei Tage später in Cortina d'Ampezzo wird angeführt von der Olympiazweiten Selina Jörg (Sonthofen). Mit dem steilen Hang in Carezza habe sie sich "noch nie wirklich anfreunden können", sagt die 30-jährige, Cortina liege ihr mehr.

Neben Jörg und Hofmeister sind in Italien Carolin Langenhorst, Melanie Hochreiter (beide Bischofswiesen, 22) und Cheyenne Loch (Schliersee, 24) dabei. Bei den Männern fahren Stefan Baumeister (Feldkirchen-Westerham, 25), Elias Huber (Berchtesgaden, 19) und Ole-Mikkel Prantl (Schönau, 17).