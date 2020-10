Weltcup-Auftakt in Dänemark: Werth Zweite im Grand Prix

Köln (SID) - Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) ist mit einem zweiten Platz im Grand Prix in den Weltcup-Auftakt im dänischen Vilhelmsborg gestartet. Auf dem 14-jährigen Wallach Emilio musste sich Werth Lokalmatadorin Cathrine Dufour mit dem zehnjährigen Bohemian geschlagen geben. Dritte wurde Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit der 16-jährigen Stute Zaire. Am Sonntag steht die Kür auf dem Programm.

Isabell Werth holt zweiten Platz in Vilhelmsborg © SID

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Weltcup-Kalender der Westeuropa-Liga auf fünf Veranstaltungen zusammengestrichen worden, das Finale ist Anfang April in Göteborg geplant. Hoffnungen auf einen Weltcup-Status macht sich noch das Turnier im Dezember in Frankfurt, das Weltcup-Turnier im November in Stuttgart wurde abgesagt.