Weltcup-Springen in Leipzig: Ahlmann verpasst achten Sieg

Leipzig (SID) - Christian Ahlmann hat beim Weltcup-Springen in Leipzig den achten Sieg in seiner Karriere knapp verpasst. Der 45 Jahre alte Springreiter aus Marl musste sich in seinem Wohnzimmer im Stechen knapp dem Iren Denis Lynch geschlagen geben.

Springreiter Ahlmann verpasst seinen achten Sieg © SID

Ahlmann benötigte mit seinem Nachwuchspferd Dominator 33,77 Sekunden für seine Nullrunde im Stechen. Lynch, 2009 CHIO-Sieger von Aachen, war mit dem 14 Jahre alten Wallach Chopins Bushi in 33,16 Sekunden etwas schneller. "Dominator ist ein Nachwuchspferd und ein riesengroßes Talent. Alles gut mit dem zweiten Platz", sagte Ahlmann.

Dritter wurde Marcus Ehning. Der Borkener benötigte mit Comme il faut 34,25 Sekunden für seinen Nullfehlerritt. Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung (Horb/35,00) zeigte seine Extra-Klasse auch als Springreiter und belegte mit der zwölf Jahre alten Stute Fischerchelsea Rang fünf.

"Mein Pferd war in den letzten Wochen klasse. Es war heute eine großartige Leistung", sagte Lynch. Ausgelassen feiern wollte der Reiter von der grünen Insel seinen Triumph nicht. "Es geht jetzt zurück zu meiner Familie", sagte Lynch nach seinem Erfolgsritt.

In der Weltcup-Gesamtwertung führt London-Olympiasieger Steve Guerdat (Schweiz) mit 80 Punkten vor dem Belgier Pieter Devos (70). Ehning (61) ist als bester Deutscher Dritter, Ahlmann (39) liegt auf Rang zwölf.

Den Sieg im Championat von Leipzig am Samstag hatte sich Ehning gesichert. Der Sydney-Olympiasieger lieferte mit dem 17 Jahre Fuchswallach Pret A Tout in der zweitwichtigsten Prüfung von Leipzig die schnellste Runde. Zweiter wurde Jung, Platz drei ging an den Schweizer Bryan Balsiger.

Das Turnier in Leipzig ist eine von 14 Stationen in diesem Weltcup-Winter und neben Stuttgart das einzige Weltcup-Turnier in Deutschland. Das Weltcup-Finale findet vom 15. bis 19. April im Spielerparadies Las Vegas statt.