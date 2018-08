Weltcup-Teilnahme von Boll und Ovtcharov bestätigt

Lausanne (SID) - Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) sind für den Tischtennis-Weltcup in Paris (19. bis 21. Oktober) vom Weltverband ITTF als Teilnehmer bestätigt worden. Das 20-köpfige Starterfeld beim weltweit drittwichtigsten Wettbewerb nach Olympischen Spielen und WM-Turnieren wird vom chinesischen Weltranglistenersten und WM-Zweiten Fan Zhendong angeführt.

Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov nehmen am Weltcup teil © SID

Boll und Ovtcharov hatten sich im vergangenen Februar beim Europe Cup in Montreux direkt für Paris, wo acht Top-10-Spieler antreten werden, qualifiziert. Im deutschen Endspiel revanchierte sich Boll gegen Ovtcharov erfolgreich für seine Niederlage im Weltcup-Finale 2017 in Lüttich. Beim Damen-Weltcup in Chengdu/China (28. bis 30. September) schlägt keine deutsche Spielerin auf.