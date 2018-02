Weltcup in "GAP": Piste schwächelt - Programm geändert

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Ungünstiges Wetter in den vergangenen Tagen und dadurch bedingt schwierige Pistenverhältnisse auf der Kandahar haben das Programm beim alpinen Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen durcheinandergewürfelt. Weil am Freitag auch das zweite geplante Training wegen der brüchigen Strecke abgesagt werden musste, kann die für Samstag (10.30/12.30 Uhr) angesetzte Sprint-Abfahrt in zwei Läufen nicht wie geplant stattfinden.

Viktoria Rebensburg kehrt in den Weltcup zurück © SID

Die Veranstalter prüfen die Möglichkeit, das nötige Training am Samstagvormittag über die Bühne zu bringen. Ob danach noch ein Rennen gefahren werden kann, ist offen. Möglich ist auch, dass die für Sonntag (12.30 Uhr) geplante Spezial-Abfahrt vorgezogen wird. Das Rennen soll das letzte vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) sein.